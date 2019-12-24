Експерти розповіли, який алкоголь краще пити на свята і як

Не змішувати спиртні напої

Не можна змішувати напої, які сильно відрізняються технологією виробництва: шампанське, горілку, віскі і коньяк, або ж горілку, пиво і вино. Також, не варто змішувати ром, бренді і лікер.

Більш того, міцні спиртні напої ризиковано змішувати навіть з такими нешкідливими рідинами, як фруктові соки, мінеральна вода, лимонад.

Також, не варто змішувати алкогольні напої з енергетичними, адже це - надзвичайно небезпечно для здоров'я. Подібне поєднання призводить до різкого підвищення артеріального тиску.

Крім того, одночасне вживання спиртного і енергетичних коктейлів може спровокувати серцеві аритмії, судомні напади, порушення роботи нирок і інші, життєво небезпечні, стани, попереджають медики.

Щоб зустріти свято гідно і не страждати вранці від похмілля, потрібно вибирати один алкогольний напій, але вживати його у помірних дозах.

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Не знижувати градус

Існує стійке народне переконання, що під час застілля не можна знижувати градус алкоголю, тобто переходити з більш міцних напоїв на менш міцні, так як в такому випадку значно підвищуються шанси напитися. Все це дійсно так. Градус не варто знижувати, так як це прискорює всмоктування алкоголю в кров, що призводить до швидкого сп'яніння.

Для того, щоб святковий вечір не закінчився швидко, експерти рекомендують дотримуватися наступних правил. Якщо ви плануєте використовувати кілька видів алкоголю, то потрібно переходити від світлих до темних, від сухих до десертних, від солодких до міцних і від простих до ігристих. Але от тільки не треба сприймати це як якусь схему, яка дозволить вам спробувати абсолютно всі напої, що є на столі. В такому випадку вам, звичайно, буде зле. Знати міру в цій справі, - основна запорука гарного вечора.

В цілому, експерти рекомендують зупинити в святковий вечір свій вибір на легких алкогольних напоях. Наприклад, на сухому вині або шампанському сорті брют, в якому вміст газів і вуглеводів мінімальний.

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Закушувати

Якщо у новорічну ніч ви плануєте вживати горілку або будь-який інший міцний алкоголь, то на святковому столі обов'язково повинні бути м'ясні страви і картопля, краще - варена. Картопля уповільнює всмоктування алкоголю в кров, а також абсорбує продукти окислення етилового спирту. Завдяки цьому "другий хліб" значно пом'якшує наслідки алкогольного удару по організму.

На замітку: газовані напої за рахунок роздратування вуглекислим газом слизової шлунка прискорюють проникнення алкоголю в кров, підвищуючи шкідливе навантаження. Тому віскі з колою з точки зору здоров'я набагато гірший варіант, ніж, скажімо, з яблучним соком. Також небажано запивати спиртним солодкі страви - вони посилюють токсичну дію на підшлункову залозу.

Надайте перевагу "простим" напоям

Найбільш безпечним лікарі вважають сухе біле вино - це найменше навантаження для печінки. У червоному є корисні речовини-поліфеноли, але для шлунково-кишкового тракту такий напій більш важкий.

Важливо також пам'ятати, що гарне вино вітчизняного виробництва коштує приблизно від 60 - 70 грн за пляшку, а все що дешевше - швидше шкідливий барвник з смаковими добавками.

Якщо ж на святковому столі ви не можете обійтися без міцного алкоголю, то краще вибрати горілку. Адже цей напій входить до переліку найменш складних за складом.

Чим прозоріший алкоголь, тим він простіший і менш токсичний. Виходячи з цього, горілка або, наприклад, текіла - безпечніше за віскі.

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Прийміть активоване вугілля

Активоване вугілля - один з найстаріших і найпопулярніших в світі способів очищення організму. Щоб уникнути алкогольної інтоксикації, прийміть активоване вугілля перед новорічною вечіркою з розрахунку 1 таблетка на 10 кг ваги.

Як писав УНН, напередодні свят, на ринку зростає кількість нелегального алкоголю. Щоб не купити підробку і не потрапити в лікарню, експерти радять довіряти надійним точкам продажу алкоголю, звертати увагу на наявність акцизний марки, і ніколи не купувати напої з рук.

Відзначимо, що до ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").