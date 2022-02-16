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Эксперты рассказали, где в Украине регистрируется наибольшее количество смертей от рака

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. В 2020 году больше всего смертей от рака зарегистрировано в Харьковской области и в городе Киев. Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Национального канцер-реестра, передает УНН.

Детали

Так, в 2020 году в Харьковской области было зарегистрировано 5 тыс. 65 случаев смертей от онкологических заболеваний, а в Киеве — 4 тыс. 860 случаев.

На третьем месте - Днепропетровская область с показателем в 3 тыс. 937 случаев смертей от онкозаболеваний в прошлом году.

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Также специалисты проинформировали, что наименьшее количество смертей от рака в прошлом году было зарегистрировано в Черновицкой (756 случаев), Луганской (1 тыс. 77 случаев) и Закарпатской (1 тыс. 287 случаев) областях.

Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков отметил, что ранняя диагностика рака и правильный план лечения значительно увеличивают шансы на выздоровление, потому что рак — не равно смерть.

Цитата

“Онкологические заболевания относятся к тем опасным болезням, которые не проходят без терапии. Если нет адекватного лечения, основанного на современной доказательной онкологии, финал, увы, один — смерть.

Но умирать от рака необязательно! Наука онкология развивается стремительными темпами и с каждым годом мы предлагаем пациентам LISOD более действенное лечение. Однако и сегодня быстрее и эффективнее всего излечивают тот рак, который диагностирован на как можно более ранней стадии. Лучшее, что может сделать каждый человек, не желающий стать жертвой рака, — это своевременно проходить скрининговые обследования!" - пояснил он.

Ранее врачи LISOD рассказали, какие онкозаболевания встречаются чаще всего и почему раннее выявление рака повышает шансы на успешное лечение.

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