Лікар розповів, чому при гострому лейкозі надважлива точна терапія та діагностика
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Точна діагностика та прогресивні методи лікування при гострому лейкозі дозволяють розробити план лікування, який може забезпечити повне одужання пацієнта. Про це під час онкологічного консиліуму провідних лікарів LISOD
розповів онкогематолог Медичного центру ім. Сураскі (Лікарня Іхілов) і Медичного факультету ім. Саклера в Тель-Авівському Університеті (Ізраїль), керівник напрямку онкогематології Лікарні ізраїльської онкології LISOD Моше Міттельман, повідомляє УНН.
Цитата
“Гострий лейкоз на сьогодні вже не така страшна й фатальна хвороба як 10-20 років тому. Діагностика більш точна, а терапія — більш ефективна, все більше застосовується біологічних препаратів, які є менш токсичними”, — наголосив він.
Стосовно рецидивів, які можуть виникати вже після того, як пацієнт вилікувався, то для розуміння всіх нюансів хвороби і створення так званої другої лінії терапії, лікар має знати всі деталі клінічної ситуації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рак — не вирок: психолог розповіла, як жити та бути щасливим, незважаючи на діагноз
“Загалом у кожному клінічному випадку неймовірно важливо довідатися максимум про конкретну хворобу. З урахуванням усіх деталей клінічної ситуації у випадку рецидиву ми рекомендуємо другу лінію лікування. У більшості пацієнтів вона буде ефективною”, — зазначив Моше Міттельман.
Раніше
Клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков розповів, чи може коронавірус спровокувати рак.