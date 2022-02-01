Лікар розповів, чи може коронавірус спровокувати рак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні триває зростання захворюваності на Covid-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні показник перевищує норму більш ніж в 11 разів. При цьому питання про зв'язок коронавірусу і раку досі залишається відкритим. За словами клінічного онколога лікарні ізраїльської онкології LISOD Максима Єрмакова, на даний час немає достовірних досліджень про будь-який вплив COVID-19 на розвиток онкологічних захворювань, повідомляє УНН.
Цитата
“Зрозуміло, люди можуть захворіти на рак після того, як перенесли коронавірус. Однак "після" не означає "внаслідок"! Бо так в якості "причини раку" можна розглядати, наприклад чай. Адже величезний відсоток пацієнтів до розвитку онкологічного захворювання неодноразово пили чай. На даний момент відомо лише одне сімейство вірусів, що достовірно викликає рак. Це - деякі штами вірусу папіломи людини. Тому так важливо не нехтувати вакцинацією хлопчиків і дівчаток відповідно до календаря щеплень", - наголосив лікар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Головлікар LISOD: якби всі жінки щеплювалися від ВПЛ, то через 50 років не було б раку шийки матки взагалі
Додамо
Фахівці лікарні ізраїльської онкології LISOD розповіли, які симптоми потрібно перевірити, щоб виключити рак.