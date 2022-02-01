Лікар розповів, чи може коронавірус спровокувати рак

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“Зрозуміло, люди можуть захворіти на рак після того, як перенесли коронавірус. Однак "після" не означає "внаслідок"! Бо так в якості "причини раку" можна розглядати, наприклад чай. Адже величезний відсоток пацієнтів до розвитку онкологічного захворювання неодноразово пили чай. На даний момент відомо лише одне сімейство вірусів, що достовірно викликає рак. Це - деякі штами вірусу папіломи людини. Тому так важливо не нехтувати вакцинацією хлопчиків і дівчаток відповідно до календаря щеплень", - наголосив лікар.

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Фахівці лікарні ізраїльської онкології LISOD розповіли, які симптоми потрібно перевірити, щоб виключити рак.