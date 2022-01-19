Які симптоми слід перевірити, щоб виключити рак

КИЇВ. 19 січня. УНН. Рак - одна з головних причин смертності серед населення в усьому світі. І це - незважаючи на постійний розвиток медицини в цьому напрямку. За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології LISOD, діагностика на ранніх стадіях - важлива для багатьох видів раку. Але не менш важлива якість призначеного лікування, дотримання протоколів при лікуванні, доступність ефективних препаратів (хіміотерапії, таргетної та імунотерапії, виходячи з плану для конкретного пацієнта - ред.), кваліфікація команди та індивідуальна відповідь пацієнта на лікування, повідомляє УНН.