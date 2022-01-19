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Шахед-136

Які симптоми слід перевірити, щоб виключити рак

Які симптоми слід перевірити, щоб виключити рак

Київ • УНН

 • 40674 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Рак - одна з головних причин смертності серед населення в усьому світі. І це - незважаючи на постійний розвиток медицини в цьому напрямку. За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології LISOD, діагностика на ранніх стадіях - важлива для багатьох видів раку. Але не менш важлива якість призначеного лікування, дотримання протоколів при лікуванні, доступність ефективних препаратів (хіміотерапії, таргетної та імунотерапії, виходячи з плану для конкретного пацієнта - ред.), кваліфікація команди та індивідуальна відповідь пацієнта на лікування, повідомляє УНН.

Цитата

“Досить часто пацієнти звертаються до лікарів вже на пізніх стадіях, коли допомогти дуже складно. А ось при ранньому виявленні раку відсоток успішного лікування зазвичай набагато вищий", - підкреслили в лікарні ізраїльської онкології LISOD.

За словами фахівців, виявлення раку на першій і другій стадії за допомогою сучасних методів дослідження (включаючи планові скринінги - ред.), дає шанс на повне лікування. Головне - не упустити момент.

"Для більшості онкологічних захворювань, перший симптом - відсутність будь-яких симптомів. Тому навіть ті люди, які не мають ніяких скарг на своє здоров'я, повинні проходити планові обстеження.

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Якщо говорити про симптоми, то одним з перших може бути хронічна втома і брак енергії протягом дня, різка втрата ваги, втрата апетиту і поява болю будь-якого характеру, якому важко знайти пояснення, ректальна кровотеча, будь-які розлади випорожнень, поява неврологічних проблем.

Також слід звернути увагу на рясне потовиділення і затяжний кашель.

Будь-які пухлини, які людина може самостійно побачити або намацати свідчать про вже запущене захворювання", - пояснили фахівці LISOD.

Види скринінгів

У лікарні ізраїльської онкології LISOD можна пройти скринінг молочної залози і шийки матки, які за рекомендаціями лікарів потрібно проходити щорічно кожній жінці, скринінг передміхурової залози (чоловікам після 45 років, що належать до групи ризику - ред.), колоректальний скринінг, 90% випадків якого діагностують у людей старше 50-ти років, скринінг легень, щитовидної залози і шлунка.

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