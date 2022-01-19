Какие симптомы нужно проверить, чтобы исключить рак

КИЕВ. 19 января. УНН. Рак - одна из главных причин смертности среди населения во всем мире. И это - несмотря на постоянное развитие медицины в этом направлении. По словам специалистов Больницы израильской онкологии LISOD,

диагностика на ранних стадиях – важна для многих видов рака. Но не менее важно качество назначенного лечения, соблюдение протоколов при выполнении лечения, доступность эффективных препаратов (химиотерапии, таргетной и иммунотерапии, исходя из плана для конкретного пациента - ред.), квалификация команды и индивидуальный ответ пациента на лечение, сообщает УНН.