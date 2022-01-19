Какие симптомы нужно проверить, чтобы исключить рак

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КИЕВ. 19 января. УНН. Рак - одна из главных причин смертности среди населения во всем мире. И это - несмотря на постоянное развитие медицины в этом направлении. По словам специалистов Больницы израильской онкологии LISOD
диагностика на ранних стадиях – важна для многих видов рака. Но не менее важно качество назначенного лечения, соблюдение протоколов при выполнении лечения, доступность эффективных препаратов (химиотерапии, таргетной и иммунотерапии, исходя из плана для конкретного пациента - ред.), квалификация команды и индивидуальный ответ пациента на лечение, сообщает УНН.

Цитата

“Достаточно часто пациенты обращаются к врачам уже на поздних стадиях, когда помочь очень сложно. А вот при раннем выявлении рака процент успешного лечения обычно гораздо выше”, - подчеркнули в Больнице израильской онкологии LISOD.

По словам специалистов, выявление рака на первой и второй стадии с помощью современных методов исследования (включая плановые скрининги - ред.), даёт шанс на полное излечение. Главное – не упустить момент.

“Для большинства онкологических заболеваний, первый симптом – отсутствие каких-либо симптомов. Поэтому даже те люди, которые не имеют никаких жалоб на свое здоровье, должны проходить плановые обследования.

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Если говорить о симптомах, то одним из первых может быть хроническая усталость и нехватка энергии на протяжении дня, резкая потеря веса, потеря аппетита и появление болей любого характера, которым тяжело найти объяснение, ректальное кровотечение, любые расстройства стула, появление неврологических проблем.

Также следует обратить внимание на обильное потоотделение и затяжной кашель.

Любые опухоли, которые человек может самостоятельно увидеть или нащупать свидетельствуют об уже запущенном заболевании”, - объяснили специалисты LISOD.

Виды скринингов

В Больнице израильской онкологии LISOD можно пройти скрининг молочной железы и шейки матки, которые по рекомендациям врачей нужно проходить ежегодно каждой женщине, скрининг предстательной железы (мужчинам после 45 лет, относящимся к группе риска - ред.), колоректальный скрининг, 90% случаев которого диагностируют у людей старше 50-ти лет, скрининг легкого, щитовидной железы и желудка.

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