Учені на порозі відкриття в області онкології: знайдено аналіз крові, який виявляє понад 50 типів раку

За словами клінічного онколога лікарні ізраїльської онкології LISOD Максима Єрмакова, якщо випробування пройдуть успішно, то це відкриття стане великою підмогою у вивченні онкології.

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“Якщо клінічні випробування підтвердять ефективність цього аналізу, він стане великою підмогою. Адже зараз для великої кількості онкологічних нозологій або не розроблений ефективний скринінг, або він дуже дорогий і громіздкий. Безумовно, для таких методів раннього виявлення раку, потрібні подальші розробки і дослідження, з урахуванням, поки ще, відносно низької чутливості", — розповів він.

Деталі дослідження

Дослідження проводилися групою американських вчених з Інституту онкології Дана-Фарбер і Гарвардської медичної школи у співпраці з британцями з Інституту Френсіса Кріка і Університетського коледжу Лондона.

Хоча більше ніж 99% аналізів, що виявили рак, підтвердилися, учені хочуть упевнитися в тому, що їх метод не упускає рак і не дає помилкової надії. Для цього знадобляться подальші дослідження.

Окрім того, результати клінічних перевірок показали, що аналіз крові краще виявляє прогрес хвороби, ніж початок її розвитку.

Як це працює?

Аналіз шукає ознаки хімічних змін, які потрапляють з пухлини в кров, у генетичному коді — ДНК. У дослідження були включені аналізи на 50 різних видів раку, у тому числі рак прямої кишки, яєчників і легенів.

"Схоже, що у цього аналізу крові є всі необхідні властивості для масового використання як аналізу на різні види раку", - говорить професор Джоф Окснард, один з керівників дослідження.

"Усі запитують, коли такий тест буде готовий. Виходячи з успішної клінічної перевірки на тисячах пацієнтів, цей тест вже запускається для обмеженого застосування в клінічних випробуваннях", - сказав він.

Однак говорити про широке застосування цього аналізу можна буде лише після того, як будуть отримані результати таких клінічних випробувань, — заявляють розробники.

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