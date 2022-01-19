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Ученые на пороге открытия в области онкологии: найден анализ крови, выявляющий более 50 типов рака

Ученые на пороге открытия в области онкологии: найден анализ крови, выявляющий более 50 типов рака

Киев • УНН

 • 21397 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Группа американских и британских ученых провела исследование, результаты которого могут облегчить выявление более 50 видов рака до появления первых симптомов заболевания, сообщает УНН со ссылкой на исследование.

По словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Максима Ермакова, если испытания пройдут успешно, то это открытие станет большим подспорьем в изучении онкологии.

Цитата:

“Если клинические испытания подтвердят эффективность этого анализа, он станет большим подспорьем. Ведь сейчас для большого количества онкологических нозологий либо не разработан эффективный скрининг, либо он очень дорог и громоздок. Безусловно, для таких методов раннего выявления рака, нужны дальнейшие разработки и исследования, с учетом, пока еще, относительно низкой чувствительности”, — рассказал он.

Детали исследования

Исследование проводились группой американских ученых из Института онкологии Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы в сотрудничестве с британцами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона.

Хотя более 99% анализов, выявивших рак, подтвердились, ученые хотят удостовериться в том, что их метод не упускает рак и не дает ложной надежды. Для этого понадобятся дальнейшие исследования.

Кроме того, результаты клинических проверок показали, что анализ крови лучше выявляет прогресс болезни, нежели начало ее развития.

Как это работает?

Анализ ищет признаки химических изменений, которые попадают из опухоли в кровь, в генетическом коде — ДНК. В исследование были включены анализы на 50 разных видов рака, в том числе рак прямой кишки, яичников и легких.

“Похоже, что у данного анализа крови есть все необходимые свойства для массового использования в качестве анализа на разные виды рака”, — говорит профессор Джоф Окснард, один из руководителей исследования.

“Все спрашивают, когда такой тест будет готов. Исходя из успешной клинической проверки на тысячах пациентов, этот тест уже запускается для ограниченного применения в клинических испытаниях”, - сказал он.

Однако говорить о широком применении этого анализа можно будет лишь после того, как будут получены результаты таких клинических испытаний, — заявляют разработчики.

По теме

Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD рассказали, насколько часто мужчины болеют раком груди и как обнаружить болезнь.

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