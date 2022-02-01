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15 марта, 19:03 • 103279 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135606 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119196 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113035 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102500 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100317 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88214 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Врач рассказал, может ли коронавирус спровоцировать рак

Врач рассказал, может ли коронавирус спровоцировать рак

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине продолжается рост заболеваемости на Covid-19. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день показатель превышает норму более чем в 11 раз. При этом вопрос о связи коронавируса и рака до сих пор остается открытым. По словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD
Максима Ермакова, в настоящее время нет достоверных исследований о каком-либо влиянии COVID-19 на развитие онкологических заболеваний, сообщает УНН.

Цитата

“Разумеется, люди могут заболеть раком после того, как перенесли коронавирус. Однако „после“ не значит „вследствие“! Эдак в качестве „причины рака“ можно рассматривать, например чай. Ведь огромный процент пациентов до развития онкологического заболевания неоднократно пили чай. В настоящий момент известно лишь одно семейство вирусов, достоверно вызывающее рак. Это — некоторые штаммы вируса папилломы человека. Поэтому так важно не пренебрегать вакцинацией мальчиков и девочек в соответствии с календарем прививок”, — подчеркнул врач.

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Добавим

Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD рассказали, какие симптомы нужно проверить, чтобы исключить рак.

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