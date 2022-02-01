Врач рассказал, может ли коронавирус спровоцировать рак

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“Разумеется, люди могут заболеть раком после того, как перенесли коронавирус. Однако „после“ не значит „вследствие“! Эдак в качестве „причины рака“ можно рассматривать, например чай. Ведь огромный процент пациентов до развития онкологического заболевания неоднократно пили чай. В настоящий момент известно лишь одно семейство вирусов, достоверно вызывающее рак. Это — некоторые штаммы вируса папилломы человека. Поэтому так важно не пренебрегать вакцинацией мальчиков и девочек в соответствии с календарем прививок”, — подчеркнул врач.

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Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD рассказали, какие симптомы нужно проверить, чтобы исключить рак.