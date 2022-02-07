Врач рассказал, почему при остром лейкозе сверхважная точная терапия и диагностика
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Точная диагностика и прогрессивные методы лечения при остром лейкозе позволяют разработать план лечения, который может обеспечить полное выздоровление пациента. Об этом во время онкологического консилиума ведущих врачей LISOD рассказал онкогематолог Медицинского центра им. Сураски (Больница Ихилов) и Медицинского факультета им. Саклера в Тель-Авивском Университете (Израиль), руководитель направления онкогематологии Больницы израильской онкологии LISOD Моше Миттельман, сообщает УНН.
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“Острый лейкоз на сегодня уже не такая страшная и роковая болезнь как 10-20 лет назад. Диагностика более точная, а терапия более эффективна, все больше применяется биологических препаратов, которые являются менее токсичными”, — подчеркнул он.
Относительно рецидивов, которые могут возникать уже после того, как пациент вылечился, то для понимания всех нюансов болезни и создания так называемой второй линии терапии, врач должен знать все детали клинической ситуации.
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“В общем в каждом клиническом случае невероятно важно узнать максимум о конкретной болезни. С учетом всех деталей клинической ситуации в случае рецидива мы рекомендуем вторую линию лечения. У большинства пациентов она будет эффективной", - отметил Моше Миттельман.
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