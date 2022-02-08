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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лікар розповів, які онкозахворювання зустрічаються найчастіше

Лікар розповів, які онкозахворювання зустрічаються найчастіше

Київ • УНН

 • 21976 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У 2020 році через рак легенів померло більше ніж 2,2 млн людей у світі. На думку лікаря Лікарні ізраїльської онкології LISOD, найголовніша проблема полягає у тому, що пацієнти звертаються за допомогою до лікарів уже на пізніх стадіях, пише УНН.

Цитата:

“На третій стадії показник виживання становить 20%, тоді як на першій та другій — 80% та 60% відповідно. Хвороба найчастіше протікає безсимптомно, саме тому пацієнти навіть не підозрюють, що захворіли. А коли з’являються симптоми, це свідчить про те, що пухлина вже доволі велика. У такому випадку лікування значно складніше, агресивніше і дорожче”, — пояснив лікар.

Водночас виявити рак легенів на ранній стадії можна за допомогою спеціального обстеження — низькодозової комп’ютерної томографії.

“Найбільш точна діагностика, яка дозволяє виявити найменші зміни легеневої тканини, — комп’ютерна томографія. А ось флюорографія — застарілий метод діагностики. Рентгенографія, у свою чергу, не може розрізнити утворення невеликих розмірів, і часто під час рентгенографії легень можна пропустити пухлину”, — підкреслив лікар.

На другому місці онкологічного антирейтингу — рак молочної залози, один із лідерів із захворюваності та смертності серед жіночого населення.

“У 2020 році у світі у 2 млн 250 тис. жінок виявили цю хворобу. На жаль, тут ситуація схожа: на перших стадіях рак грудей часто має безсимптомний перебіг”, — розповів він.

Через це лікарі повсюдно рекомендують проводити регулярні обстеження та скринінги організму, бо раннє виявлення раку суттєво підвищує шанси на успішне лікування.

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