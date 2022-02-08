Врач рассказал, какие онкозаболевания встречаются чаще всего
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В 2020 году из-за рака легких умерло более 2,2 млн человек в мире. По мнению врача Больницы израильской онкологии LISOD, главная проблема заключается в том, что пациенты обращаются за помощью к врачам уже на поздних стадиях, пишет УНН.
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“На третьей стадии показатель выживаемости составляет 20%, тогда как на первой и второй — 80% и 60% соответственно. Болезнь чаще всего протекает бессимптомно, именно поэтому пациенты даже не подозревают, что заболели. А когда появляются симптомы, это свидетельствует о том, что опухоль уже довольно большая. В таком случае лечение значительно сложнее, агрессивнее и дороже”, — пояснил врач.
В то же время выявить рак легких на ранней стадии можно с помощью специального обследования — низкодозовой компьютерной томографии.
"Наиболее точная диагностика, позволяющая выявить малейшие изменения легочной ткани, - компьютерная томография. А вот флюорография — устаревший метод диагностики. Рентгенография, в свою очередь, не может различить образование небольших размеров, и часто во время рентгенографии легких можно пропустить опухоль”, — подчеркнул врач.
На втором месте онкологического антирейтинга — рак молочной железы, один из лидеров по заболеваемости и смертности среди женского населения.
“В 2020 году в мире у 2 млн 250 тыс. женщин обнаружили эту болезнь. К сожалению, здесь ситуация похожа: на первых стадиях рак груди часто имеет бессимптомное течение”, — рассказал он.
Из-за этого врачи повсеместно рекомендуют проводить регулярные обследования и скрининги организма, ибо раннее выявление рака существенно повышает шансы на успешное лечение.