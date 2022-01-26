Раннє виявлення раку суттєво підвищує шанси на успішне лікування – лікар

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Вона наголосила - часто пацієнти починають лікувати хворобу вже на пізніх термінах, хоча саме раннє виявлення раку істотно підвищує шанси на успішне лікування.

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“Досить часто пацієнти приходять лікувати хворобу на пізній стадії - в такому випадку лікування стає більш агресивним і складним. На жаль, в нашій країні немає обов'язкових державних скринінгових програм, які могли б виявити небезпечні захворювання на початковому етапі. Тому пацієнти повинні уважніше ставитися до власного здоров'я і бути більш відповідальними. Є щорічні скринінги, рекомендовані для певної статі і віку — не варто їх ігнорувати або пропускати. Багато хто не знає, що, наприклад, рак на ранній стадії ніяк себе не проявляє. Тому всім людям потрібно проходити чек-ап організму, щоб попередити хворобу або виявити її на ранній стадії, а не лікувати на пізніх термінах", — вважає лікар.

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Про важливість раннього виявлення раку заявляють і в ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я - ред.).

"Раннє виявлення раку істотно підвищує шанси на успішне лікування. Раннє виявлення включає два компоненти: ранню діагностику і скринінг. Рання діагностика означає раннє виявлення раку у пацієнтів з уже наявними симптомами захворювання, тоді як скринінг являє собою обстеження здорових людей для виявлення раку ще до появи будь-яких симптомів", — заявляють в організації.

При цьому, у ВООЗ не рекомендують проведення мамографічних досліджень у жінок молодше 50 років. Згідно з наявними даними, масове обстеження населення може бути рекомендовано тільки щодо раку шийки матки, молочної залози і товстого кишечника.

Крім цього, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують проводити систематичні скринінги раку простати серед усіх чоловіків після певного віку за допомогою аналізу на простатичний специфічний антиген (ПСА).

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