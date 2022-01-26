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Раннее выявление рака существенно повышает шансы на успешное лечение - врач

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КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине достаточно низок социальный спрос на здоровье. Такую мысль в комментарии журналистам УНН высказала клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Юлия Бутусова.

Детали

Она подчеркнула — часто пациенты начинают лечить болезнь уже на поздних сроках, хотя именно раннее выявление рака существенно повышает шансы на успешное лечение.

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Цитата

“Достаточно часто пациенты приходят лечить болезнь на поздней стадии — в таком случае лечение становится более агрессивным и сложным. К сожалению, в нашей стране нет обязательных государственных скрининговых программ, которые могли бы выявить опасные заболевания на начальном этапе. Поэтому пациенты должны внимательнее относиться к собственному здоровью и быть более ответственными. Есть ежегодные скрининги, рекомендованные для определенного пола и возраста — не стоит их игнорировать или пропускать. Многие не знают, что, к примеру, рак на ранней стадии никак себя не проявляет. Поэтому всем людям нужно проходить чек-ап организма, чтобы предупредить болезнь или выявить ее на ранней стадии, а не лечить на поздних сроках”, — считает врач.

Детали

О важности раннего выявления рака заявляют и в ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — ред.).

“Раннее выявление рака существенно повышает шансы на успешное лечение. Раннее выявление включает два компонента: раннюю диагностику и скрининг. Ранняя диагностика означает раннее выявление рака у пациентов с уже имеющимися симптомами заболевания, тогда как скрининг представляет собой обследование здоровых людей для выявления рака еще до появления каких-либо симптомов”, — заявляют в организации.

При этом, в ВОЗ не рекомендуют проведение маммографических исследований у женщин моложе 50 лет. Согласно имеющимся данным, массовое обследование населения может быть рекомендовано только в отношении рака шейки матки, молочной железы и толстого кишечника.

Кроме этого, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют проводить систематические скрининги рака простаты среди всех мужчин после определенного возраста с помощью анализа на простатический специфический антиген (ПСА).

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