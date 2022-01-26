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Лікар розповів, чи можна пацієнтам, у яких діагностовано рак, займатися спортом

Лікар розповів, чи можна пацієнтам, у яких діагностовано рак, займатися спортом

Київ • УНН

 • 97452 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Багато пацієнтів, у яких діагностовано рак, вважають, що фізичні навантаження можуть лише погіршити їх стан. Понад те — часто просто зникає бажання займатися спортом: пацієнти відчувають слабкість, апатію і втому, а постійне лікування забирає масу енергії і часу. Попри це, Наталія Рибак, фахівець з фізичної реабілітації Лікарні ізраїльської онкології LISOD підкреслює, що пацієнтам рекомендовані заняття спортом в обов'язковому порядку. Але фізичні навантаження повинні обговорюватися з лікарем, передає УНН.

Цитата:

“Почнемо з того, що спорт зменшує тривожність і покращує загальний стан організму. Тому, якщо у пацієнта діагностовано рак, він не повинен припиняти заняття спортом. Можливо, потрібно буде зменшити навантаження (якщо до цього воно було високим — ред.), але повністю припиняти займатися спортом не слід. Їм рекомендована ходьба, найпростіша гімнастика, велостеппер і розтяжка. У середньому лікарі рекомендують 2-2,5 години фізичної активності на тиждень", - пояснила вона.

Понад те, за її словами, дозовані фізичні навантаження необхідні навіть для пацієнтів, які проходять курси променевої або хіміотерапії.

"При хіміотерапії та променевій терапії виникає ризик ускладнень з боку серцево-судинної системи. І хоча та ж хіміотерапія майже завжди супроводжується хронічною втомою, ми все ж рекомендуємо заняття спортом. Адже спорт активізує великі гранулярні лімфоцити, що мають цитотоксичність проти пухлинних клітин", - вважає фахівець.

При цьому, як зазначає Наталія Рибак, від повноцінних тренувань і важких фізичних навантажень все ж варто утриматися.

"До повноцінних тренувань з навантаженням можна буде повернутися по закінченню лікування в лікарні і тільки після огляду онкологом, який безпосередньо виключить протипоказання, які можуть бути як відносними, так і абсолютними (гостра серцево-судинна недостатність, тромбоз, лімфостаз і подібні — ред.). Такі тренування необхідно погоджувати зі своїм тренером, який буде тримати процес відновлення під контролем", — підкреслила фахівець з фізичної реабілітації.

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При цьому, варто звернути увагу і на те, що перші симптоми раку найчастіше відсутні в принципі. Тому виявити захворювання можна тільки завдяки скринінгу— профілактичному обстеженню "здорової людини". При цьому дуже важливо виявити рак саме на початкових стадіях, адже в такому випадку шанси на повне лікування дуже високі.

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