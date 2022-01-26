Врач рассказал, можно ли пациентам, у которых диагностирован рак, заниматься спортом

КИЕВ. 26 января. УНН. Многие пациенты, у которых диагностирован рак, считают, что физические нагрузки могут только ухудшить их состояние. Более того — часто просто пропадает желание заниматься спортом: пациенты чувствуют слабость, апатию и усталость, а постоянное лечение отнимает массу энергии и времени. Несмотря на это, Наталья Рыбак, специалист по физической реабилитации Больницы израильской онкологии LISOD подчеркивает, что пациентам рекомендованы занятия спортом в обязательном порядке. Но физические нагрузки должны оговариваться с лечащим врачом, передает УНН.