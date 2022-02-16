Експерти розповіли, де в Україні реєструється найбільша кількість смертей від раку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У 2020 році найбільше смертей від раку зареєстровано у Харківській області та в місті Київ. Про це свідчать дані бюлетеня Національного канцер-реєстру, передає УНН.
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Так, у 2020 році у Харківській області було зареєстровано 5 тис. 65 випадків смертей від онкологічних захворювань, а у Києві — 4 тис. 860 випадків.
На третьому місці — Дніпропетровська область із показником в 3 тис. 937 випадків смертей від онкозахворювань торік.
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Також фахівці поінформували, що найменшу кількість смертей від раку торік було зареєстровано у Чернівецькій (756 випадків), Луганській (1 тис. 77 випадків) та Закарпатській (1 тис. 287 випадків) областях.
Клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков зауважив, що рання діагностика раку та правильний план лікування значно збільшують шанси на одужання, бо рак — не дорівнює смерть.
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“Онкологічні захворювання належать до тих небезпечних хвороб, які не минають без терапії. Якщо немає адекватного лікування, що базується на сучасній доказовій онкології, фінал, на жаль, один — смерть.
Але вмирати від раку необов’язково ! Наука онкологія розвивається стрімкими темпами і з кожним роком ми пропонуємо пацієнтам LISOD більш дієве лікування. Однак і сьогодні найшвидше і найефективніше виліковують той рак, який діагностований на якомога більш ранній стадії. Найкраще, що може зробити кожна людина, яка не бажає стати жертвою раку, — це своєчасно проходити скринінгові обстеження!” — пояснив він.
Раніше лікарі LISOD розповіли, які онкозахворювання зустрічаються найчастіше та чому раннє виявлення раку підвищує шанси на успішне лікування.