Експерти розповіли, де в Україні реєструється найбільша кількість смертей від раку

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 38397 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 64097 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 77755 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 106071 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 114732 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 105647 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 127180 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166335 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178362 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215260 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 94248 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 171487 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 233799 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 54641 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 37971 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 233799 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 171487 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 286865 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 406805 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 659348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 37971 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96679 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134392 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159380 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179856 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Експерти розповіли, де в Україні реєструється найбільша кількість смертей від раку

Експерти розповіли, де в Україні реєструється найбільша кількість смертей від раку

Київ • УНН

 • 26162 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У 2020 році найбільше смертей від раку зареєстровано у Харківській області та в місті Київ. Про це свідчать дані бюлетеня Національного канцер-реєстру, передає УНН.

Деталі

Так, у 2020 році у Харківській області було зареєстровано 5 тис. 65 випадків смертей від онкологічних захворювань, а у Києві — 4 тис. 860 випадків.

На третьому місці — Дніпропетровська область із показником в 3 тис. 937 випадків смертей від онкозахворювань торік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікар розповів, чому при гострому лейкозі надважлива точна терапія та діагностика

Також фахівці поінформували, що найменшу кількість смертей від раку торік було зареєстровано у Чернівецькій (756 випадків), Луганській (1 тис. 77 випадків) та Закарпатській (1 тис. 287 випадків) областях.

Клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков зауважив, що рання діагностика раку та правильний план лікування значно збільшують шанси на одужання, бо рак — не дорівнює смерть.

Цитата

“Онкологічні захворювання належать до тих небезпечних хвороб, які не минають без терапії. Якщо немає адекватного лікування, що базується на сучасній доказовій онкології, фінал, на жаль, один — смерть.

Але вмирати від раку необов’язково ! Наука онкологія розвивається стрімкими темпами і з кожним роком ми пропонуємо пацієнтам LISOD більш дієве лікування. Однак і сьогодні найшвидше і найефективніше виліковують той рак, який діагностований на якомога більш ранній стадії. Найкраще, що може зробити кожна людина, яка не бажає стати жертвою раку, — це своєчасно проходити скринінгові обстеження!” — пояснив він.

Раніше лікарі LISOD розповіли, які онкозахворювання зустрічаються найчастіше та чому раннє виявлення раку підвищує шанси на успішне лікування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33