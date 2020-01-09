Эксперты прогнозируют рост популярности коньяка по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В 2020 году ожидается рост производства и экспорта коньяка по всему миру. Такой прогноз озвучили эксперты Национального Межпрофессионального Бюро Коньяка (Франция), передает УНН со ссылкой на thespiritsbusiness.com.
По данным французов, объемы мирового экспорта коньяка растут уже пять лет подряд. В частности, в первой половине 2019 года, по сравнении с аналогичным периодом 2018 года, экспорт продукта вырос на 2,5% - до 211 млн бутылок. В денежном выражении показатель составил 3,7 млрд долл., что на 6,9% больше, чем в январе-июле 2018 года.
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"Национальное Межпрофессиональное Бюро Коньяка уверено в том, что рост будет устойчивым в будущем, и принимает меры, чтобы спрос на продукт, по мере открытия новых рынков по всему миру, был удовлетворен", - говорится в сообщении.
Французы считают, что рост производства, экспорта и потребления продукта связан, в частности, с изменением вкусовых привычек потребителей. Так, в последнее время коньяк все чаще является ключевым ингредиентом для приготовления различных коктейлей.
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Популярность напитка связана также с увеличением коньячного рынка путем расширения площади производственных мощностей по всему миру в 2019 году.
"В 2020 году коньячный сектор продолжит развивать производственные мощности виноградарских предприятий, предоставляя им возможность расширить площади своих виноградников", - говорится в сообщении.
Отметим, что украинские коньяки пользуются у отечественных потребителей большей популярностью, чем иностранные. Так, доля продаж нашего коньяка через торговые сети составляет 66,4%, в то время, как импортируемого — вдвое меньше (33,6%).