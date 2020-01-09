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Експерти прогнозують зростання популярності коньяку по всьому світу

Експерти прогнозують зростання популярності коньяку по всьому світу

Київ • УНН

 • 13607 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. У 2020 році очікується зростання виробництва та експорту коньяку по всьому світу. Такий прогноз озвучили експерти Національного Міжпрофесійного Бюро Коньяку (Франція), передає УНН з посиланням на thespiritsbusiness.com.

За даними французів, обсяги світового експорту коньяку ростуть вже п'ять років поспіль. Зокрема, у першій половині 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, експорт продукту зріс на 2,5% - до 211 млн пляшок. У грошовому вираженні показник становив 3,7 млрд дол., що на 6,9% більше, ніж у січні-липні 2018 року.

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"Національне Міжпрофесійне Бюро Коньяку впевнене в тому, що зростання буде стійким у майбутньому, і вживає заходів, щоб попит на продукт, у міру відкриття нових ринків по всьому світу, був задоволений", - йдеться в повідомленні.

Французи вважають, що зростання виробництва, експорту та споживання продукту пов'язаний, зокрема, зі зміною смакових звичок споживачів. Так, останнім часом коньяк все частіше є ключовим інгредієнтом для приготування різних коктейлів.

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Популярність напою пов'язана також зі збільшенням коньячного ринку шляхом розширення площі виробничих потужностей по всьому світу в 2019 році.

"У 2020 році коньячний сектор продовжить розвивати виробничі потужності виноградарських підприємств, надаючи їм можливість розширити площі своїх виноградників", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що українські коньяки користуються у вітчизняних споживачів більшою популярністю, ніж іноземні. Так, частка продажів нашого коньяку через торговельні мережі становить 66,4%, у той час як імпортованого - вдвічі менше (33,6%).

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