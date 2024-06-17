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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины

Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 12:07  •  2594 просмотра

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Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины.

Невозврат валютной выручки в Украину после "серого" экспорта зерна негативно влияет на золотовалютные резервы и курсовую стабильность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Дмитрий Кохан.

"Серый" экспорт, надо просто понимать его природу. Это зерно, которое купили за наличные деньги без официального отражения таких операций, дальше это зерно экспортируют за границу, и не возвращают по таким контактам валюту в страну. Но всегда есть симбиоз. Может быть с возвратом валюты в страну, может быть "белое" условно зерно, но без возврата. Но самая "черная" история, довольно распространенная, - это как раз когда покупают зерно за наличные, а валюту не возвращают. Невозврат валюты, он не влияет на бюджет напрямую, он влияет на курсовую стабильность", - отметил Кохан.

По его словам, когда валюта в страну не заходит, Национальному банку Украины приходится "тушить пожары" путем валютных интервенций и продавать валюту из золотовалютных резервов.

"Поэтому здесь нельзя сказать о прямом влиянии на бюджет, оно опосредовано... Купили за наличные деньги зерно - именно этот этап влияет на бюджет… Честно скажу, в цифрах не прокомментирую, наверное, это точно не 100 млн грн, но и не 100 млрд грн. Это большие суммы, но не полбюджета нашей страны", - отметил Кохан.

В то же время, по его словам, в этом году доля "серого" экспорта зерна значительно снизилась. Кохан добавил, что Минэкономики отчитывалось о том, что в сентябре-октябре 2023 года серый экспорт был на уровне 28-30%, а в апреле 2024 года – составлял 18%.

"Уменьшение связано с тем, что как раз в сентябре-октябре ввели процедуры верификации экспортеров, целое постановление КМУ было для этого разработано, установили правила для экспортеров: если раньше любой человек мог привезти зерно в порт и его экспортировать, то сейчас появились дополнительные проверки и необходимость соответствия тем или иным критериям или, если по критериям не проходишь, – нужно подавать в Минэкономики контракты, и там они их рассматривают", – уточнил эксперт.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, как работает схема "серого" экспорта зерна. Для этого нечестные предприниматели, в частности, используют "рисковые" предприятия. Одним из примеров является зерновой терминал "Олимпекс", который до сих пор остается едва ли не единственными воротами для "серого" экспорта.

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, - а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум". 

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19". 

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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