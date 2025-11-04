Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи

Для надежного питания бытовых приборов во время отключения электроэнергии стоит правильно подобрать установку сохранения энергии. О том, какие бывают типы бесперебойников и как определить нужную мощность для домохозяйства - рассказал журналистке УНН вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

По словам эксперта, существуют различные типы бесперебойников - бытовые, промышленные и для слаботочных приборов. Для дома обычно выбирают бытовые модели мощностью от 0,5 до 3 кВт. Они могут обеспечивать работу компьютера, холодильника, освещения или системы управления газовым котлом. Более мощные стационарные установки (10–100 кВт) используют для систем отопления, водоснабжения и других силовых потребителей.

При выборе бесперебойника прежде всего нужно определить, сколько времени необходимо поддерживать электроснабжение и какие приборы будут подключены.

Нужно подытожить мощность всех потребителей и добавить 20-30% запаса. Например, если ваши приборы потребляют 1 кВт, и вы хотите, чтобы они работали 5 часов, следует выбрать установку мощностью около 5 кВт - пояснил специалист.

Также стоит обращать внимание на качество оборудования.

Желательно проконсультироваться с продавцами этой продукции, а также внимательно следить за рекомендациями производителя. Чтобы устройство работало не один сезон, лучше выбирать проверенных производителей - пояснил эксперт.

Что касается типа батарей, Иван Перегинец советует отдавать предпочтение литий-фосфатным, поскольку они безопасны для использования в жилых помещениях, тогда как свинцово-кислотные аккумуляторы не стоит использовать для дома из-за высокого риска возгорания.

Бесперебойники нужно размещать в сухих помещениях при температуре не ниже -5°C и соблюдать рекомендации производителя по эксплуатации и обслуживанию.

Также, специалист добавил, что "для частных домов целесообразно иметь также инверторный генератор мощностью 3–5 кВт, который может одновременно заряжать установку сохранения энергии, ведь это обеспечит резервное питание даже в случае длительных отключений".

