Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи

Киев • УНН

 • 6394 просмотра

Вице-президент Академии строительства Украины Иван Перегинец рассказал о типах бесперебойников и как определить нужную мощность для домохозяйства. Он рекомендует литий-фосфатные батареи и советует учитывать суммарную мощность приборов с 20-30% запасом.

Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи

Для надежного питания бытовых приборов во время отключения электроэнергии стоит правильно подобрать установку сохранения энергии. О том, какие бывают типы бесперебойников и как определить нужную мощность для домохозяйства - рассказал журналистке УНН вице-президент, директор научно-технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец.

Детали

По словам эксперта, существуют различные типы бесперебойников - бытовые, промышленные и для слаботочных приборов. Для дома обычно выбирают бытовые модели мощностью от 0,5 до 3 кВт. Они могут обеспечивать работу компьютера, холодильника, освещения или системы управления газовым котлом. Более мощные стационарные установки (10–100 кВт) используют для систем отопления, водоснабжения и других силовых потребителей.

При выборе бесперебойника прежде всего нужно определить, сколько времени необходимо поддерживать электроснабжение и какие приборы будут подключены.

Нужно подытожить мощность всех потребителей и добавить 20-30% запаса. Например, если ваши приборы потребляют 1 кВт, и вы хотите, чтобы они работали 5 часов, следует выбрать установку мощностью около 5 кВт

- пояснил специалист.

Также стоит обращать внимание на качество оборудования.

Желательно проконсультироваться с продавцами этой продукции, а также внимательно следить за рекомендациями производителя. Чтобы устройство работало не один сезон, лучше выбирать проверенных производителей

- пояснил эксперт.

Что касается типа батарей, Иван Перегинец советует отдавать предпочтение литий-фосфатным, поскольку они безопасны для использования в жилых помещениях, тогда как свинцово-кислотные аккумуляторы не стоит использовать для дома из-за высокого риска возгорания.

Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений10.10.25, 16:35 • 61197 просмотров

Бесперебойники нужно размещать в сухих помещениях при температуре не ниже -5°C и соблюдать рекомендации производителя по эксплуатации и обслуживанию.

Также, специалист добавил, что "для частных домов целесообразно иметь также инверторный генератор мощностью 3–5 кВт, который может одновременно заряжать установку сохранения энергии, ведь это обеспечит резервное питание даже в случае длительных отключений".

Напомним

НЭК "Укрэнерго" расширила графики почасовых отключений электроэнергии с 8:00 до 22:00 из-за сложной ситуации в энергосистеме. Ограничения будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

Алла Киосак

