Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї

Віцепрезидент Академії будівництва України Іван Перегінець розповів про типи безперебійників та як визначити потрібну потужність для домогосподарства. Він рекомендує літій-фосфатні батареї та радить враховувати сумарну потужність приладів з 20-30% запасом.

Для надійного живлення побутових приладів під час відключення електроенергії варто правильно підібрати установку збереження енергії. Про те, які бувають типи безперебійників і як визначити потрібну потужність для домогосподарства - розповів журналістці УНН віцепрезидент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

Деталі

За словами експерта, існують різні типи безперебійників - побутові, промислові та для слаботочних приладів. Для оселі зазвичай обирають побутові моделі потужністю від 0,5 до 3 кВт. Вони можуть забезпечувати роботу комп’ютера, холодильника, освітлення чи системи керування газовим котлом. Більш потужні стаціонарні установки (10–100 кВт) використовують для систем опалення, водопостачання та інших силових споживачів.

При виборі безперебійника насамперед потрібно визначити, скільки часу необхідно підтримувати електропостачання та які прилади будуть підключені.

Потрібно підсумувати потужність усіх споживачів і додати 20-30% запасу. Наприклад, якщо ваші прилади споживають 1 кВт, і ви хочете, щоб вони працювали 5 годин, слід обрати установку потужністю близько 5 кВт 

- пояснив фахівець.

Також варто звертати увагу на якість обладнання.

Бажано проконсультуватися з продавцями цієї продукції, а також уважно стежити за за рекомендаціями виробника. Щоб пристрій працював не один сезон, краще обирати перевірених виробників 

- пояснив експерт.

Щодо типу батарей, Іван Перегінець радить віддавати перевагу літій-фосфатним, оскільки вони безпечні для використання в житлових приміщеннях, натомість свинцево-кислотні акумулятори не варто використовувати для оселі через високий ризик загорання.

Безперебійники потрібно розміщувати в сухих приміщеннях при температурі не нижче -5°C та дотримуватися рекомендацій виробника щодо експлуатації й обслуговування.

Також, фахівець додав, що "для приватних будинків доцільно мати також інверторний генератор потужністю 3–5 кВт, який може одночасно заряджати установку збереження енергії, адже це забезпечить резервне живлення навіть у разі тривалих відключень".

Нагадаємо

НЕК "Укренерго" розширила графіки погодинних відключень електроенергії з 8:00 до 22:00 через складну ситуацію в енергосистемі. Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Алла Кіосак

