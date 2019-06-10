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Эксперт о продлении контракта "Динамо" с Хацкевичем: Суркис сделал ставку на несостоятельность

Эксперт о продлении контракта "Динамо" с Хацкевичем: Суркис сделал ставку на несостоятельность

Киев  •  УНН

 • 17266 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Главный тренер ФК " Динамо" (Киев) Алексанр Хацкевич множество раз расписался в несостоятельности. Об этом в своем блоге написал обозреватель "Трибуны" Николай Кизилов, комментируя продление контракта "Динамо" с Хацкевичем, передает УНН.

Эксперт считает, что Хацкевич дискредитировал себя как тренер не единожды.

"Не представляю, чем Александр Николаевич может помочь нынешнему "Динамо". Он уже множество раз расписался в несостоятельности. Все эти уходы с поста и возвращения на него через 15 минут, влеты "Львовам" и "Александриям" (сорри, участник группового этапа ЛЕ), публичная порка футболистов, игнорирование трансферов Красникова и Михайличенко. Что может измениться после продления контракта? Да ровным счетом ничего", - пишет он.

"В вину Хацкевичу нужно ставить несвязную игру, когда центральный полузащитник не знает, куда деть мяч. Когда фланговый бек простреливает на ближнюю, а там никого нет. Реформа "тики-таки" произошла, но как-то коряво", - добавил эксперт.

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Киевское "Динамо" проявило бы себя иначе, если бы Суркис сделал ставку на Юрия Вернидуба, считает Кизилов.

"Юрий Николаевич мог сделать из нынешних киевских пацанов - мужиков, раскрыть еще кучу талантов, заставить прогрессировать имеющихся игроков, прекратить все эти селекционно-трансферные распри в клубной системе. Но он ничего из этого не сделает, так как Суркис выбрал другого", - пишет он.

Как сообщал УНН, болельщики "Динамо" хотели смены тренера команды

Так, в сезоне 2018/19 киевский ФК финишировал вторым в турнирной таблице УПЛ, вылетел в четвертьфинале Кубка Украины от "Шахтера" и в 1/8 финала Лиги Европы от "Челси".

По словам футбольного журналиста Виктора Вацко, источником проблем "Динамо" является руководство клуба.

Помимо неудовлетворительных результатов сезона, "Динамо" сегодня является еще и фигурантом налогового скандала. ФК обвиняют в неуплате налогов в полном объеме путем оффшорного финансирования и занижения официальных зарплат игроков. 

Украинские Национальные Новости

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