Болельщики "Динамо" хотят смены тренера команды
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Согласно данным голосования на спортивном портале Tribuna.com, 72% пользователей хотят видеть на посту главного тренера "Динамо" Юрия Вернидуба, передает УНН.
"Почти 3/4 пользователей Tribuna.com желают видеть Юрия Вернидуба на посту главного тренера "Динамо".
По состоянию на 8:00 4 июня в голосовании приняли участие 3 126 человек", - отмечается в сообщении.
53-летний специалист покинул "Зарю" по окончанию сезона. Он работал в клубе с 2011 года.
Контракт Александра Хацкевича с "Динамо" истек в начале лета. Ему предстоит встретиться с Игорем Суркисом, чтобы обсудить свое будущее. Ранее такая встреча вопреки планам не состоялась и была отложена на неопределенный срок.
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Болельщики бело-синих сегодня крайне недовольны игрой команды. Ультрас, поздравляя ФК с днем рождения, отметили, что "наблюдать за ФК им сегодня горько".
Уточним, что киевский клуб в сезоне 2018/19 финишировал вторым в турнирной таблице УПЛ, вылетел в четвертьфинале Кубка Украины от "Шахтера" и в 1/8 финала Лиги Европы от "Челси".
По словам футбольного журналиста Виктора Вацко, источником проблем "Динамо" является руководство клуба.
Помимо неудовлетворительных результатов сезона, "Динамо" сегодня является еще и фигурантом налогового скандала. ФК обвиняют в неуплате налогов в полном объеме путем оффшорного финансирования и занижения официальных зарплат игроков.