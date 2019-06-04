Болельщики "Динамо" хотят смены тренера команды

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24393 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45396 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63078 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116885 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110107 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136768 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130043 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130118 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131299 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124823 просмотра
Актуальное
Болельщики "Динамо" хотят смены тренера команды

Болельщики "Динамо" хотят смены тренера команды

Киев  •  УНН

 • 9590 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Согласно данным голосования на спортивном портале Tribuna.com, 72% пользователей хотят видеть на посту главного тренера "Динамо" Юрия Вернидуба, передает УНН.

"Почти 3/4 пользователей Tribuna.com желают видеть Юрия Вернидуба на посту главного тренера "Динамо".

По состоянию на 8:00 4 июня в голосовании приняли участие 3 126 человек", - отмечается в сообщении.

53-летний специалист покинул "Зарю" по окончанию сезона. Он работал в клубе с 2011 года.

Контракт Александра Хацкевича с "Динамо" истек в начале лета. Ему предстоит встретиться с Игорем Суркисом, чтобы обсудить свое будущее. Ранее такая встреча вопреки планам не состоялась и была отложена на неопределенный срок.

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Болельщики бело-синих сегодня крайне недовольны игрой команды. Ультрас, поздравляя ФК с днем рождения, отметили, что "наблюдать за ФК им сегодня горько".

Уточним, что киевский клуб в сезоне 2018/19 финишировал вторым в турнирной таблице УПЛ, вылетел в четвертьфинале Кубка Украины от "Шахтера" и в 1/8 финала Лиги Европы от "Челси".

По словам футбольного журналиста Виктора Вацко, источником проблем "Динамо" является руководство клуба.

Помимо неудовлетворительных результатов сезона, "Динамо" сегодня является еще и фигурантом налогового скандала. ФК обвиняют в неуплате налогов в полном объеме путем оффшорного финансирования и занижения официальных зарплат игроков.

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