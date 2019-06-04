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Вболівальники "Динамо" хочуть зміни тренера команди

Вболівальники "Динамо" хочуть зміни тренера команди

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Згідно з даними голосування на спортивному порталі Tribuna.com, 72% користувачів хочуть бачити на посаді головного тренера "Динамо" Юрія Вернидуба, передає УНН.

"Майже 3/4 користувачів Tribuna.com бажають бачити Юрія Вернидуба на посаді головного тренера "Динамо".

Станом на 8:00 4 червня в голосуванні взяли участь 3 126 осіб", - наголошується в повідомленні.

53-річний фахівець залишив "Зорю" після закінчення сезону. Він працював у клубі з 2011 року.

Контракт Олександра Хацкевича з "Динамо" закінчився на початку літа. Йому належить зустрітися з Ігорем Суркісом, щоб обговорити своє майбутнє. Раніше така зустріч всупереч планам не відбулася і була відкладена на невизначений термін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФК "Динамо" вимагають повернути у власність киян

Вболівальники біло-синіх сьогодні вкрай незадоволені грою команди. Ультрас, вітаючи ФК з днем народження, відзначили, що "спостерігати за ФК їм сьогодні гірко".

Уточнимо, що київський клуб у сезоні 2018/19 фінішував другим у турнірній таблиці УПЛ, вилетів у чвертьфіналі Кубка України від "Шахтаря" і в 1/8 фіналу Ліги Європи від "Челсі".

За словами футбольного журналіста Віктора Вацко, джерелом проблем "Динамо" є керівництво клубу.

Крім незадовільних результатів сезону, "Динамо" сьогодні є ще й фігурантом податкового скандалу. ФК звинувачують в несплаті податків в повному обсязі шляхом офшорного фінансування і заниження офіційних зарплат гравців.

Українські Національні Новини

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