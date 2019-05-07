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Керівництво "Динамо" є джерелом проблем клубу - журналіст

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Питати з гравців "Динамо" за якість гри в останніх матчах категорично неправильно. Проблема ФК - комплексна, і починається вона з керівництва клубу. Таку думку в ефірі програми Великий футбол висловив журналіст Віктор Вацко, передає УНН.

"Я вважаю, що категорично неправильно питати з молодих футболістів. Лідери в Динамо є? Циганков, в центрі поля Буяльський і Андрієвський, Шепелев. Їх ставлять. Або з Цітаішвілі питати? Проблема Динамо - комплексна. І починається вона з керівництва клубу, з президента. Є виконавці, які пройшли прекрасну школу. Але молоді футболісти - нестабільні", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДФС не реагує на податкові схеми "Динамо" з політичних мотивів

У складі "Динамо" числяться дорогі гравці, продовжив Вацко. Але на поле вболівальники їх не бачать.

"Я не розумію, чому грає Де Піна, а не Супряга, за якого заплатили 6 мільйонів. Така сума для Динамо - величезна цифра. Як це, ти платиш 6 мільйонів за гравця, і не використовуєш його? Щось не те", - каже журналіст.

На думку Вацко, поіменно назвати винних у поганій грі футболістів клубу не вийде.

"Сказати однозначно, що винен Ігор Суркіс, не можна. Тому що є зони відповідальності головного тренера. Гра, тактика. Але не можна сказати, що винен Хацкевич. Можна сказати одне: ситуація не влаштовує вболівальників "Динамо" категорично", - резюмував він.

Нагадаємо, що за зарплатними відомостями гравців "Динамо" (Київ), які є у відкритому доступі, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тис. грн на місяць.

При цьому, як раніше повідомив пресі екс-динамівець Гонсалес, його реальна зарплата в "Динамо" досягала 110 тис. доларів на місяць.

Подвійна бухгалтерія клубу з виплатою заробітків гравцям через офшори може вказувати на спробу ухилитися від сплати податків, вважають експерти.

Відзначимо, що прізвища власників ФК - братів Суркісів - спливли в кримінальному провадженні НАБУ щодо корупційних схем в енергетиці. Зокрема, в їх офіс, нібито, завозилися сотні тисяч доларів від операцій компанії "Енергомережі" Крючкова.

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