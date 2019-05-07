Руководство “Динамо” является источником проблем клуба — журналист

КИЕВ. 7 мая. УНН. Спрашивать с игроков “Динамо” за качество игры в последних матчах категорически неправильно. Проблема ФК — комплексная, и начинается она с руководства клуба. Такое мнение в эфире программы Великий футбол высказал журналист Виктор Вацко, передает УНН.