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Руководство “Динамо” является источником проблем клуба — журналист

Руководство “Динамо” является источником проблем клуба — журналист

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Спрашивать с игроков “Динамо” за качество игры в последних матчах категорически неправильно. Проблема ФК — комплексная, и начинается она с руководства клуба. Такое мнение в эфире программы Великий футбол высказал журналист Виктор Вацко, передает УНН.

“Я считаю, что категорически неправильно спрашивать с молодых футболистов. Лидеры в Динамо есть? Цыганков, в центре поля Буяльский и Андриевский, Шепелев. Их ставят. Или с Цитаишвили спрашивать? Проблема Динамо — комплексная. И начинается она с руководства клуба, с президента. Есть исполнители, которые прошли прекрасную школу. Но молодые футболисты — нестабильны”, — сказал он.

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В составе “Динамо” числятся дорогостоящие игроки, продолжил Вацко. Но на поле болельщики их не видят.

“Я не понимаю, почему играет Де Пена, а не Супряга, за которого заплатили 6 миллионов. Такая сумма для Динамо — огромная цифра. Как это, ты платишь 6 миллионов за игрока, и не используешь его? Что-то не то”, — говорит журналист.

По мнению Вацка, поименно назвать виновных в плохой игре футболистов клуба не получится.

“Сказать однозначно, что виноват Игорь Суркис, нельзя. Потому что есть зоны ответственности главного тренера. Игра, тактика. Но нельзя сказать, что виноват Хацкевич. Можно сказать одно: ситуация не устраивает болельщиков „Динамо“ категорически”, — резюмировал он.

Напомним, что по зарплатным ведомостям игроков “Динамо” (Киев), которые есть в открытом доступе, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.

При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Гонсалес, его реальная зарплата в “Динамо” достигала 110 тыс. долларов в месяц.

Двойная бухгалтерия клуба с выплатой заработков игрокам через оффшоры может указывать на попытку уклониться от уплаты налогов, считают эксперты. 

Отметим, что фамилии владельцев ФК — братьев Суркисов — всплыли в уголовном производстве НАБУ относительно коррупционных схем в энергетике. В частности, в их офис, якобы, завозились сотни тысяч долларов от сделок компании “Энергосеть” Крючкова.

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