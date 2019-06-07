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7 марта, 06:35 • 109336 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 136421 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144159 просмотра

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Суркис нашел крайних в плохой игре "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В плохой игре "Динамо" президент клуба Игорь Суркис решил обвинить Украинскую ассоциацию футбола. Такой тезис он озвучил в комментарии "Главкому", передает УНН.

"На меня давить не нужно. Давление нужно оказывать на Федерацию футбола (сегодня - УАФ - ред.). Как только мы приближались к сопернику в чемпионской гонке, сразу получали удаления. Вспомните матч в Александрии, который мы проиграли. В ворота соперников пенальти не ставят, а в наши в аналогичной ситуации назначают.

У нас есть силы бороться за чемпионство. И мы будем бороться за чемпионство. Мы будем громко кричать. В этом сезоне кричать нам не нужно было. Мы играли все матчи вдесятером, воспитывали характер. В следующем году, надеюсь, введут VAR", - сказал он.

По словам Суркиса, от Украинской ассоциации футбола и УПЛ он ничего не требует, кроме "равных условий для всех".

"Времена изменились. Федерация футбола должна это понимать. Молодой президент хочет, чтобы в стране был порядок. И в своей инаугурационной речи он сказал, что сборная Исландии билась на чемпионате Европы достойно, и так же достойно должна выглядеть наша страна. Все должно быть честно, одинаково для всех. Хочу одного - равных условий для всех. И тогда я смогу спрашивать за результат и с главного тренера, и из футболистов", - добавил он.

Напомним, киевский клуб в сезоне 2018/19 финишировал вторым в турнирной таблице УПЛ, вылетел в четвертьфинале Кубка Украины от "Шахтера" и в 1/8 финала Лиги Европы от "Челси".

Зато, национальная сборная Украины успешно стартовала в отборе к Евро-2020. Молодежная сборная впервые за 10 лет победила в турнире им. Лобановского. А сборная Украины U-20 недавно и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.

По словам экс-наставника сборной Украины и "Днепра" Мирона Маркевича такие успехи украинского футбола свидетельствуют о правильной политике УАФ.

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