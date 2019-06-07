Суркіс знайшов крайніх у поганій грі “Динамо”

“На мене тиснути не потрібно. Тиск потрібно чинити на Федерацію футболу (сьогодні - УАФ - ред.). Як тільки ми наближалися до суперника в чемпіонській гонці, відразу отримували вилучення. Згадайте матч в Олександрії, який ми програли. У ворота суперників пенальті не ставлять, а в наші в аналогічній ситуації призначають.

У нас є сили боротися за чемпіонство. І ми будемо боротися за чемпіонство. Ми будемо голосно кричати. У цьому сезоні кричати нам не потрібно було. Ми грали всі матчі вдесятьох, виховували характер. У наступному році, сподіваюся, введуть VAR”, — сказав він.

За словами Суркіса, від Української асоціації футболу та УПЛ він нічого не вимагає, окрім “рівних умов для всіх”.

“Часи змінилися. Федерація футболу повинна це розуміти. Молодий президент хоче, щоб у країні був порядок. І в своїй інавгураційній промові він сказав, що збірна Ісландії билася на чемпіонаті Європи гідно, і так само гідно повинна виглядати наша країна. Все повинно бути чесно, однаково для всіх. Хочу одного — рівних умов для всіх. І тоді я зможу запитувати за результат і з головного тренера, і з футболістів”, - додав він.

Нагадаємо, київський клуб у сезоні 2018/19 фінішував другим у турнірній таблиці УПЛ, вилетів у чвертьфіналі Кубка України від “Шахтаря” і в 1/8 фіналу Ліги Європи від “Челсі”.

Натомість, національна збірна України успішно стартувала у відборі до ЄВРО-2020. Молодіжна збірна вперше за 10 років перемогла у турнірі ім. Лобановского. А збірна України U-20 нещодавно та вперше в історії вийшла в чвертьфінал ЧС.

За словами екс-наставника збірної України та “Дніпра” Мирона Маркевича такі успіхи українського футболу засвідчують правильну політику УАФ.