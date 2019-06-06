Павелко про перемогу молодіжки: вітаю з тріумфом та вболіваю за вас
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Молодіжна збірна України — переможець XVI-го турніру пам’яті Великого Валерія Лобановського. Вітаючи команду, президент УАФ Андрій Павелко відзначив роботу тренерського штабу на чолі з Русланом Ротанем. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Синьо-жовті здобувають почесний трофей вдруге в історії змагань! Чудовий результат роботи тренерського штабу Руслана Ротаня і всієї збірної, яка завойовує вже другий, після перемоги в ANTALYA CUP, кубок поспіль! Вітаю вболівальників, талановиту молодіжку і тренерів з тріумфом! Вболіваємо за Вас і Україну! Слава Україні!", - зазначив Павелко.
Нагадаємо, напередодні, збірна України U-21 під орудою Руслана Ротаня в півфіналі Турніру Лобановського без проблем обіграла команду Кіпру, забивши у ворота суперника три м’ячі.
А збірна України U-20 нещодавно та вперше в історії вийшла в чвертьфінал ЧС.