Павелко о победе молодежки: поздравляю с триумфом и болею за вас

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 568 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 25973 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 47815 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113199 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108883 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136194 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143986 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129979 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130059 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Павелко о победе молодежки: поздравляю с триумфом и болею за вас

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Молодежная сборная Украины - победитель XVI-го турнира памяти Великого Валерия Лобановского. Приветствуя команду, президент УАФ Андрей Павелко отметил работу тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сине-желтые получают почетный трофей во второй раз в истории соревнований! Замечательный результат работы тренерского штаба Руслана Ротаня и всей сборной, которая завоевывает уже второй, после победы в ANTALYA CUP, кубок подряд Приветствую болельщиков, талантливую молодежку и тренеров с триумфом! Болеем за Вас и Украину! Слава Украине!" - отметил Павелко.

Напомним, накануне сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня в полуфинале турнира Лобановского без проблем обыграла команду Кипра, забив в ворота соперника три мяча.

А сборная Украины U-20 недавно и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.

Украинские Национальные Новости

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