Павелко о победе молодежки: поздравляю с триумфом и болею за вас
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Молодежная сборная Украины - победитель XVI-го турнира памяти Великого Валерия Лобановского. Приветствуя команду, президент УАФ Андрей Павелко отметил работу тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сине-желтые получают почетный трофей во второй раз в истории соревнований! Замечательный результат работы тренерского штаба Руслана Ротаня и всей сборной, которая завоевывает уже второй, после победы в ANTALYA CUP, кубок подряд Приветствую болельщиков, талантливую молодежку и тренеров с триумфом! Болеем за Вас и Украину! Слава Украине!" - отметил Павелко.
Напомним, накануне сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня в полуфинале турнира Лобановского без проблем обыграла команду Кипра, забив в ворота соперника три мяча.
А сборная Украины U-20 недавно и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ.