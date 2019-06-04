Павелко про перемогу молодіжки: цей успіх надихне національну збірну
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Учора, збірна України U-21 під орудою Руслана Ротаня в півфіналі Турніру Лобановського без проблем обіграла команду Кіпру, забивши у ворота суперника три м’ячі. А збірна України U-20 вперше в історії вийшла в чвертьфінал ЧС. Вітаючи команди, президент УАФ Андрій Павелко зазначив, що ці перемоги надихнуть і нашу головну команду, яка зовсім скоро виступатиме у Львові в рамках кваліфікації до Євро-2020. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Молодіжна та юнацька(U-20) збірні дарують своїм вболівальникам дві впевнені перемоги!!! Команда Олександра Петракова долає опір Панами і виходить в 1/4 фіналу чемпіонату світу!
Вперше збірна України цього віку подолала бар'єр 1/8 фіналу! Команда Руслана Ротаня здобуває перемогу над Кіпром і гратиме у фіналі турніру пам'яті Валерія Лобановського з командою Ізраїлю!
Красивий футбол і 100% результат! Вітаю вболівальників, футболістів і тренерів з перемогою! Впевнений, що цей успіх надихне і нашу головну команду, яка зовсім скоро виступатиме у Львові в рамках кваліфікації до Євро-2020! Слава Україні!", - зазначив Павелко.
Як писав УНН, 29 травня Павелка було обрано головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.