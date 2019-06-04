Павелко про перемогу молодіжки: цей успіх надихне національну збірну

КИЇВ. 4 червня. УНН. Учора, збірна України U-21 під орудою Руслана Ротаня в півфіналі Турніру Лобановського без проблем обіграла команду Кіпру, забивши у ворота суперника три м’ячі. А збірна України U-20 вперше в історії вийшла в чвертьфінал ЧС. Вітаючи команди, президент УАФ Андрій Павелко зазначив, що ці перемоги надихнуть і нашу головну команду, яка зовсім скоро виступатиме у Львові в рамках кваліфікації до Євро-2020. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.