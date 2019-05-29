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Павелка обрано головою Комітету УЄФА

Павелка обрано головою Комітету УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка обрано головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. Про це повідомляє прес-служба УАФ, передає УНН.

Уточнюється, що Павелка було обрано головою комітету УЄФА сьогодні, 29 травня, в ході засідання Виконавчого комітету УЄФА, яке проходило в Баку.

В УАФ нагадали,що Павелко був обраний до оновленого складу Виконкому УЄФА в лютому цього року на 43-му черговому Конгресі УЄФА в Римі.

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