Павелко избрали главой Комитета УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко избрали главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Уточняется, что Павелко был избран главой комитета УЕФА сегодня, 29 мая, в ходе заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое проходило в Баку.
В УАФ напомнили, что Павелко был избран в обновленный состав Исполкома УЕФА в феврале этого года на 43-м очередном Конгрессе УЕФА в Риме.