Павелко избрали главой Комитета УЕФА

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 21433 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 43423 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 61742 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 76862 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120031 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Павелко избрали главой Комитета УЕФА

Павелко избрали главой Комитета УЕФА

Киев  •  УНН

 • 13051 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко избрали главой Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Уточняется, что Павелко был избран главой комитета УЕФА сегодня, 29 мая, в ходе заседания Исполнительного комитета УЕФА, которое проходило в Баку.

В УАФ напомнили, что Павелко был избран в обновленный состав Исполкома УЕФА в феврале этого года на 43-м очередном Конгрессе УЕФА в Риме.

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