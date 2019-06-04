Павелко о победе молодежки: этот успех вдохновит национальную сборную

"Молодежная и юношеская (U-20) сборные дарят своим болельщикам две уверенные победы!!! Команда Александра Петракова преодолевает сопротивление Панамы и выходит в 1/4 финала чемпионата мира!

Впервые сборная Украины этого возраста преодолела барьер 1/8 финала! Команда Руслана Ротаня одерживает победу над Кипром и будет играть в финале турнира памяти Валерия Лобановского с командой Израиля!

Красивый футбол и 100% результат! Поздравляю болельщиков, футболистов и тренеров с победой! Уверен, что этот успех вдохновит и нашу главную команду, которая совсем скоро будет выступать во Львове в рамках квалификации к Евро-2020! Слава Украине!" - отметил Павелко.

Как писал УНН, 29 мая Павелко было избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.