Павелко о победе молодежки: этот успех вдохновит национальную сборную
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Вчера сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня в полуфинале турнира Лобановского без проблем обыграла команду Кипра, забив в ворота соперника три мяча. А сборная Украины U-20 впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ. Приветствуя команды, президент УАФ Андрей Павелко отметил, что эти победы вдохновят и нашу главную команду, которая совсем скоро будет выступать во Львове в рамках квалификации к Евро-2020. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Молодежная и юношеская (U-20) сборные дарят своим болельщикам две уверенные победы!!! Команда Александра Петракова преодолевает сопротивление Панамы и выходит в 1/4 финала чемпионата мира!
Впервые сборная Украины этого возраста преодолела барьер 1/8 финала! Команда Руслана Ротаня одерживает победу над Кипром и будет играть в финале турнира памяти Валерия Лобановского с командой Израиля!
Красивый футбол и 100% результат! Поздравляю болельщиков, футболистов и тренеров с победой! Уверен, что этот успех вдохновит и нашу главную команду, которая совсем скоро будет выступать во Львове в рамках квалификации к Евро-2020! Слава Украине!" - отметил Павелко.
Как писал УНН, 29 мая Павелко было избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.