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Експерт про продовження контракту "Динамо" з Хацкевичем: Суркіс зробив ставку на неспроможність

Експерт про продовження контракту "Динамо" з Хацкевичем: Суркіс зробив ставку на неспроможність

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Головний тренер ФК "Динамо" (Київ) Олексанр Хацкевич безліч разів розписався в неспроможності. Про це у своєму блозі написав оглядач "Трибуни" Микола Кизилов, коментуючи продовження контракту "Динамо" з Хацкевичем, передає УНН.

Експерт вважає, що Хацкевич дискредитував себе як тренер не один раз.

"Не уявляю, чим Олександр Миколайович може допомогти нинішньому "Динамо". Він вже безліч разів розписався в неспроможності. Всі ці відставки з поста і повернення на нього через 15 хвилин, вльоти "Львовам" і "Олександріям" (соррі, учасник групового етапу ЛЄ ), публічні прочухани футболістам, ігнорування трансферів Краснікова і Михайличенко. Що може змінитися після продовження контракту? Та зовсім нічого", - пише він.

"У провину Хацкевичу потрібно ставити незв'язну гру, коли центральний півзахисник не знає, куди подіти м'яч. Коли фланговий бек прострілює на ближню, а там нікого немає. Реформа "тіки-таки" сталася, але якось кострубато", - додав експерт.

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Київське "Динамо" проявило б себе інакше, якби Суркіс зробив ставку на Юрія Вернидуба, вважає Кизилов.

"Юрій Миколайович міг зробити з нинішніх київських пацанів - мужиків, розкрити ще купу талантів, змусити прогресувати наявних гравців, припинити всі ці селекційно-трансферні чвари в клубній системі. Але він нічого з цього не зробить, тому що Суркіс вибрав іншого", - пише він.

Як повідомляв УНН, вболівальники "Динамо" хотіли зміни тренера команди.

Так, в сезоні 2018/19 київський ФК фінішував другим у турнірній таблиці УПЛ, вилетів у чвертьфіналі Кубка України від "Шахтаря" і в 1/8 фіналу Ліги Європи від "Челсі".

За словами футбольного журналіста Віктора Вацко, джерелом проблем "Динамо" є керівництво клубу.

Крім незадовільних результатів сезону, "Динамо" сьогодні є ще й фігурантом податкового скандалу. ФК звинувачують в несплаті податків в повному обсязі шляхом офшорного фінансування і заниження офіційних зарплат гравців.

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