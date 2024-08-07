Эксперт назвала возможные последствия обвала азиатских фондовых рынков и спрогнозировала, что будет дальше

Украина может ощутить последствия обвала, который произошел на фондовых рынках в Азии. Он может проявиться в снижении доходов от экспорта. Такое мнение высказала соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Соnсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка, пишет УНН.

Контекст

В понедельник, 5 августа, произошел обвал азиатских и американских фондовых рынков. Из-за этого мировые компании потеряли миллиарды долларов. Кроме того, произошло резкое удешевление криптовалют, в частности, одна из самых известных монет - Bitcoin подешевела на 20% до 49 тысяч долларов.

"Обвал азиатских фондовых рынков может вызвать цепную реакцию на мировых финансовых рынках, что угрожает экономической стабильности в некоторых странах. Это может привести к ужесточению условий кредитования и снижению инвестиций в высокорисковые активы. Украина в результате этого обвала может столкнуться со снижением экспортных доходов, особенно, если спрос на товары и сырье сократится из-за глобальной неопределенности", - написала Соседка на своей странице в Facebook.

Среди основных причин, которые привели к резкому падению фондовых рынков в Азии, эксперт назвала повышение процентной ставки Банком Японии. Оно, по словам Соседки, привело к укреплению иены и распродаже японских акций, что в свою очередь сильно ударило по экспортоориентированным секторам.

Кроме того, повлияли на фондовые рынки данные о занятости в США, которые оказались хуже ожиданий. И это, по мнению Соседки, усилило опасения по поводу возможной рецессии. "Эти новости вызвали волну продаж на мировых рынках, усилив давление на инвесторов. Наряду с экономическими факторами, геополитическая напряженность, особенно на Ближнем Востоке, также способствовала панике на рынках", - отметила Соседка.

Что же касается падения стоимости криптовалют, в частности Bitcoin, то, по словам эксперта, его спровоцировали регуляторные изменения.

"Ужесточение регулирования и продажа больших объемов Bitcoin, в том числе государственные распродажи, вызвали дополнительное давление на рынок и самое большое падение стоимости монеты за почти два года", - пояснила Соседка.

По ее словам, падение криптовалют, в том числе Bitcoin до уровня ниже 50 тыс. долларов, может повлиять на рынок, но при этом предоставляет возможность для реформ и привлечения инвесторов при условии создания благоприятной регуляторной среды.

"Краткосрочные колебания криптовалют, скорее всего, сохранятся, однако долгосрочные прогнозы - положительные. Ожидается, что криптовалюты могут восстановиться при условии стабилизации макроэкономических условий и улучшения геополитической ситуации. Такие корректировки могут создать возможности для новых инвесторов в крипту", - прогнозирует Соседка.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой рассказывает о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

Шестой материал: "Крипта для чайников". Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.