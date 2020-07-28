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Эксперт дал "лайфхак" для тех, кто планирует отдых в Турции

Эксперт дал "лайфхак" для тех, кто планирует отдых в Турции

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Тем, кто планировал поехать в Турцию, лучше озаботиться этим уже сейчас, поскольку после восстановления авиасообщения между Турцией и Россией цены на отели могут подняться. Об этом в комментарии УНН сказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

"Для начала, лайфхак сегодняшнего дня - Россия открывает авиасообщение с Турцией, соответственно, с 10 числа (августа - ред.) полетят они на курорты. Первого (августа - ред.) - в Стамбул полетят, с 10-го полетят уже на курорты. Соответственно, по логике вещей, это должно привести к большей заполняемости отелей и возможному повышению цен на отели, в связи с повышением спроса и появления еще такой большой страны. Поэтому, тем, кто планирует ехать в Турцию, рекомендую озаботиться этим уже сейчас. Чтобы получить лучшие отели и лучшие цены", - посоветовал Рудич.

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По его словам, сам отдых в туристических странах не настолько изменился, чтобы турист должен был сам что-то предусмотреть.

"На самом деле, это предусмотрели и эти страны туристические: Турция, Египет, - и авиакомпании. Все они позаботились о том, чтобы отдых был максимально безопасным, и это демонстрируют, показывают всем туристам. Поэтому, такого чего-то кардинального делать не надо. Страховки сейчас покрывают "ковид". Надо смотреть, конечно, конкретную страховку, но там есть обычно две опции, и они обе нормальные. Кроме того, допустим, в Турции, программа, при которой, не дай Бог, если вы заболели, выявили признаки, - вас изолируют в отеле, делают все бесплатно", - рассказал Рудич.

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По его словам, в таком случае турист две недели живет в отеле бесплатно, получает лечение, ему переносят обратный вылет, и финансовых затрат турист не несет. В отеле его кормят и поят, об этом позаботились принимающие стороны.

"Экскурсии будут проводиться с повышенными мерами безопасности... То, что мы видели, когда были в Турции - в автобусах сидят через один - один человек на сиденьях, если это, конечно, не семья. То есть, социальная дистанция сделана так, чтобы уменьшить риск заражения потенциального", - отметил Рудич.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что также будут проверять социальную дистанцию в местах экскурсий и ограничивать количество людей на объектах массового скопления, точно так же, как оно ограничено в спортзалах, СПА, где, в зависимости от объема, висят наклейки, на которых показывается, сколько человек может одновременно заниматься в зале и спортзале.

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Он также подчеркнул, что с собой в поездку не нужно брать никаких дополнительных документов или медицинскую карточку. Никто не будет их спрашивать.

При этом, он рекомендует взять с собой базовый набор:

  • паспорт;
  • телефон, на котором есть деньги на счету и который работает в роуминге;
  • страховку;
  • деньги в двух вариантах: наличными и на банковской карте;
  • туристам с детьми - разрешение на вывоз ребенка.

"Я надеюсь, что будет открываться сообщение между странами. Просто все страны заинтересованы в том, чтобы их границу пересекали здоровые люди. Будут просто тестирование проводиться чаще. Надеюсь, оно будет дешевле. Мы вот сейчас работаем над тем, чтобы удешевить тестирование и упростить процедуру тестирования, чтобы это было на каждом углу. Как почистил зубы - прошел тест, полетел в Турцию", - сказал Рудич.

Напомним, для украинских туристов открыто уже 39 направлений.

Также напомним, в МИД назвали условия въезда в самые популярные среди украинских туристов страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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