В МИД назвали условия въезда в самые популярные среди украинских туристов страны

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31201 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101669 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106558 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133552 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110639 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131370 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102053 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102584 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104427 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102056 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
В МИД назвали условия въезда в самые популярные среди украинских туристов страны

В МИД назвали условия въезда в самые популярные среди украинских туристов страны

Киев  •  УНН

 • 29059 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил условия для въезда на территорию стран, которые являются самыми популярными туристическими направлениями для украинцев и сейчас позволяют въезд для наших граждан. Об этом министр сообщил во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

"Что касается стран: Турция - на границе нужно пройти медосмотр, при появлении симптомов COVID-19 сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту. В Сербию въезд разрешен без ограничений. В Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин. Въезд в Черногорию разрешен, а для тех, кто выезжает с территории Сербии, требуется обязательная 14-дневная обсервациям в карантинном учреждении. Багамские острова - перед вылетом нужно получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских островов и по прибытию показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней. Тунис - нужен результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней. По Хорватии, поскольку она является очень популярной, условием получения разрешения на въезд в страну является наличие подтверждения отеля-апартаментов, если вы следуете с туристической целью", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина не представляет миграционный риск для других стран, но в условиях пандемии и исключительно из-за пандемии, определяя правила въезда на свою территорию, страны ориентируются на пандемическую ситуацию в той стране, из которой прибывают граждане.

Напомним, ранее министр сообщил, что для украинских туристов пока открыто 25 направлений.

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