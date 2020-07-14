В МИД назвали условия въезда в самые популярные среди украинских туристов страны

"Что касается стран: Турция - на границе нужно пройти медосмотр, при появлении симптомов COVID-19 сделать бесплатный ПЦР-тест, нужен страховой полис на COVID, его можно приобрести онлайн или у туроператора, или непосредственно в аэропорту. В Сербию въезд разрешен без ограничений. В Хорватию для въезда нужен результат ПЦР-теста или обязательство пройти 14-дневный карантин. Въезд в Черногорию разрешен, а для тех, кто выезжает с территории Сербии, требуется обязательная 14-дневная обсервациям в карантинном учреждении. Багамские острова - перед вылетом нужно получить разрешение на странице агентства путешествий Багамских островов и по прибытию показать результаты негативного теста, которому не более 10 дней. Тунис - нужен результат ПЦР-теста и карантин от 7 до 14 дней. По Хорватии, поскольку она является очень популярной, условием получения разрешения на въезд в страну является наличие подтверждения отеля-апартаментов, если вы следуете с туристической целью", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина не представляет миграционный риск для других стран, но в условиях пандемии и исключительно из-за пандемии, определяя правила въезда на свою территорию, страны ориентируются на пандемическую ситуацию в той стране, из которой прибывают граждане.

Напомним, ранее министр сообщил, что для украинских туристов пока открыто 25 направлений.