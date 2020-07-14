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19 березня, 18:42 • 103320 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 147611 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 122840 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137040 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 140599 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126926 перегляди

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19 березня, 06:32 • 178021 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125992 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125558 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124378 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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МЗС: для українських туристів відкрито вже 25 напрямків

МЗС: для українських туристів відкрито вже 25 напрямків

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Можливість подорожувати українцям за кордон пов’язана з епідемічною ситуацією в Україні, наразі для українців відкрито 25 напрямків для подорожей. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Головним критерієм для можливостей українців подорожувати - це ситуація в середині країни, чим краще ситуація у країні, тим більше можливостей у нас є. Раніше для українців було відкрито 23 напрямки, тепер таких країн у нас 25, додалися Багамські острови та Ліван”, — зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Кулеба, про зняття обмежень на в’їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим

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