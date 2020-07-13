Кулеба повідомив, коли Україна може сподіватись на відкриття Шенгенської зони

“Зараз, на жаль, цифри в Україні невтішні. За останніми даними, у нас 62 хворих на 100 тис. населення. При тому, що в ЄС, наприклад, ця цифра становить 16,3 людини на 100 тис. населення. Про зняття обмежень на в’їзд в Шенгенську зону ми зможемо говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим. Це ключова вимога. Як я вже назвав цифри, ви бачите, що поки ми, на жаль, дуже далекі від цього”, — сказав міністр.

Він також зазначив, що під час найближчого перегляду Європейською Радою 14 липня списку третіх країн, громадянам яких дозволено в’їзд до ЄС, Україна, скоріш за все, не потрапить.

“У найближчий перегляд шансів немає. Тому що, як я вже згадав, наші цифри зараз, м’яко кажучи, набагато гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, які ми застосовуємо в Україні для боротьби з коронавірусом... Втім, будемо відверті і чесні, що поки ми не відповідаємо базовому критерію, а це — кількість хворих на 100 тис. в Україні має дорівнювати або бути меншою, ніж середня кількість хворих на 100 тис. по ЄС”, — додав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр повідомив, що Україна знаходиться у “червоному списку” Євросоюзу щодо перетину кордону.

Водночас, з його слів, існує декілька категорій громадян, які можуть в’їжджати до ЄС, попри заборону.