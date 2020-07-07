Кулеба назвав 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до ЄС, попри заборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На сьогоднішній день Україна знаходиться у "червоному списку" Євросоюзу щодо перетину кордону. Водночас, існує декілька категорій громадян, які можуть в’їжджати до ЄС, попри заборону. Про це під час онлайн-брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Багато питань виникає щодо в’їзду до країн "Шенгенської зони", країн ЄС. Наразі Україна не відповідає критеріям, які визначені Європейським союзом для того, щоб держава потрапляла в умовний "зелений список", громадяни якого можуть перетинати кордон. Але навіть з цієї заборони є винятки – … категорії громадян, які можуть в’їжджати на територію Європейського союзу, навіть попри наявну заборону", - повідомив Кулеба.
За його словами, є 8 категорій громадян, які можуть подорожувати до ЄС в особливий період:
▪️ перша категорія – це працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;
▪️ друга група – це прикордонники;
▪️ третя група – це перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності;
▪️ четверта група – дипломати, співробітники поліції під час виконання своїх обов’язків, служби та команди цивільного захисту, представники міжнародних організацій та міжнародних військових контингентів для виконання своїх функцій;
▪️ п’ята група – особи, які прямують транзитом;
▪️ шоста група – особи, які їдуть не з туристичною метою або з інших робочих питань, або які мають іншу економічну ціль;
▪️ сьома категорія - моряки, що прямують на корабель;
▪️ восьма група – особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні особисті обставини.
"Міністерство охорони здоров’я спільно з нами постійно надає Європейському союзу оновлені дані щодо ситуації в Україні. Ми робитимемо все для того, щоб Україна якнайшвидше опинилась у "зеленому списку", - підсумував Кулеба.
Як повідомлялося в УНН, Рада Європи рекомендувала з 1 липня відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для 14 країн. України в зазначеному списку країн немає.