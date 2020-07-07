Кулеба назвал 8 категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС, несмотря на запреты

КИЕВ. 7 июля. УНН. На сегодняшний день Украина находится в "красном списке" Евросоюза касательно пересечения границы. В то же время, существует несколько категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС, несмотря на запрет. Об этом во время онлайн-брифинга сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.