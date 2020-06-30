Пандемія: Єврсоюз відкриває кордони для 14 країн, України серед них немає

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Рада Європи рекомендувала з 1 липня відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для 14 країн, пише УНН з посиланням на повідомлення Європейської Ради.

У список увійшли Алжир, Австралія, Грузія, Канада, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Таїланд, Туніс, Уругвай, Чорногорія, Південна Корея і Японія.

У список також може увійти Китай, якщо дозволить громадянам ЄС поїздки на свою територію. Крім того, рекомендовано відкрити кордони для жителів Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану.

США, Бразилія і Росія, лідируючі серед інших країн за кількістю виявлених випадків коронавірусу, до списку не увійшли.

У Раді Європи відзначили, що ця “рекомендація ради не є юридично обов’язковим документом”. За виконання рекомендацій буде відповідати кожна країна-учасниця ЄС. Список країн буде переглядатися кожні два тижні.

Спочатку Євросоюз розглядав близько 50 країн, для яких з 1 липня будуть відкриті зовнішні кордони. США, Росія і Бразилія в попередні списки не входили.

.@EUCouncil agrees to start lifting travel restrictions for residents of some third countries

Find out more: https://t.co/m80mijpMxp

— EU Council Press (@EUCouncilPress) June 30, 2020

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