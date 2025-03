Пандемия: Евросоюз открывает границы для 14 стран, Украины среди нету

В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

В список также может войти Китай, если разрешит гражданам ЕС поездки на свою территорию. Кроме того, рекомендовано открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.

В Совете Европы отметили, что эта “рекомендация совета не является юридически обязательным документом”. За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС. Список стран будет пересматриваться каждые две недели.

Первоначально Евросоюз рассматривал около 50 стран, для которых с 1 июля будут открыты внешние границы. США, Россия и Бразилия в предварительные списки не входили.

