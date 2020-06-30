Пандемия: Евросоюз открывает границы для 14 стран, Украины среди нету
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Совет Европы рекомендовал с 1 июля открыть внешние границы Евросоюза для 14 стран, пишет УНН со ссылкой на сообщение Европейского Совета.
В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.
В список также может войти Китай, если разрешит гражданам ЕС поездки на свою территорию. Кроме того, рекомендовано открыть границы для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.
В Совете Европы отметили, что эта “рекомендация совета не является юридически обязательным документом”. За выполнение рекомендаций будет отвечать каждая страна-участница ЕС. Список стран будет пересматриваться каждые две недели.
Первоначально Евросоюз рассматривал около 50 стран, для которых с 1 июля будут открыты внешние границы. США, Россия и Бразилия в предварительные списки не входили.
.@EUCouncil agrees to start lifting travel restrictions for residents of some third countries
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