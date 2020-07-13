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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 31403 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101685 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 106574 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110646 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 131384 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102057 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102586 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104428 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102057 просмотра

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Кулеба сообщил, когда Украина может надеяться на открытие Шенгенской зоны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. О снятии ограничений на въезд на территорию стран Шенгенской зоны можно будет говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительны. По последним данным, у нас 62 больных на 100 тыс. населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 тыс. населения. О снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону мы сможем говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше. Это ключевое требование. Как я уже назвал цифры, вы видите, что пока мы, к сожалению, очень далеки от этого", - сказал министр.

Он также отметил, что во время ближайшего пересмотра Европейским Советом 14 июля в список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, Украина, скорее всего, не попадет.

"В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусаом ... Впрочем, будем откровенны и честны, что пока мы не отвечаем базовом критерия, а это - количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС ", - добавил министр.

Напомним, ранее министр сообщил, что Украина находится в "красном списке" Евросоюза относительно пересечения границы.

В то же время, по его словам, существует несколько категорий граждан, которые могут въезжать в ЕС, несмотря на запрет.

Украинские Национальные Новости

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