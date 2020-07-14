У МЗС назвали умови в’їзду до найпопулярніших серед українських туристів країн

“Що стосується країн: Туреччина — на кордоні потрібно пройти медогляд, у разі симптомів COVID-19 зробити безкоштовний ПЛР-тест, потрібен страховий поліс на COVID, його можна придбати онлайн або у туроператора, або безпосередньо в аеропорту. У Сербію в’їзд дозволений без обмежень. У Хорватію для в’їзду потрібен результат ПЛР-тесту або зобов’язання пройти 14-денний карантин. В’їзд у Чорногорію дозволений, але для тих, хто виїжджає з території Сербії, потрібна обов’язкова 14-денна обсервація у карантинному закладі. Багамські острови — перед вильотом потрібно отримати дозвіл на сторінці агентства подорожей Багамських островів і по прибуттю показати результати негативного тесту, якому не більше 10 днів. Туніс — потрібен результат ПЛР-тесту та карантин від 7 до 14 днів. Щодо Хорватії, оскільки вона є дуже популярною, умовою отримання дозволу на в‘їзд в країну є наявність підтвердження готелю-апартаментів, якщо ви прямуєте з туристичною метою”, — сказав Кулеба.

З його слів, Україна не становить міграційний ризик для інших країн, але в умовах пандемії і виключно через пандемію, визначаючи правила в’їзду на свою територію, країни орієнтуються на пандемічну ситуацію в тій країні, з якої прибувають громадяни.

Нагадаємо, раніше міністр повідомив, що для українських туристів наразі відкрито 25 напрямків.