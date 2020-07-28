Експерт дав "лайфхак" для тих, хто планує відпочинок у Туреччині

"Для початку, лайфхак сьогоднішнього дня - Росія відкриває авіасполучення з Туреччиною, відповідно, з 10 числа (серпня - ред.) полетять вони на курорти. Першого (серпня - ред.) - у Стамбул полетять, з 10-го полетять вже на курорти. Відповідно, за логікою речей, це повинно привести до більшої заповнюваності готелів і можливого підвищення цін на готелі, у зв'язку з підвищенням попиту і появи ще такої великої країни. Тож, тим, хто планує їхати до Туреччини, рекомендую потурбуватися цим вже зараз. Щоб отримати найкращі готелі та найкращі ціни", - порадив Рудич.

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За його словами, сам відпочинок у туристичних країнах не настільки змінився, щоб турист мав сам щось передбачити.

"Насправді, це передбачили і ці країни туристичні: Туреччина, Єгипет, - і авіакомпанії. Всі вони подбали про те, щоб відпочинок був максимально безпечним, і це демонструють, показують всім туристам. Тому, такого чогось кардинального робити не треба. Страховки зараз покривають "ковід". Треба дивитися, звичайно, конкретну страховку, але там є зазвичай дві опції, і вони обидві нормальні. Крім того, припустимо, у Туреччині, програма, при якій, не дай Бог, якщо ви захворіли, виявили ознаки, - вас ізолюють в готелі, роблять все безкоштовно", - розповів Рудич.

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За його словами, у такому випадку турист два тижні живе в готелі безкоштовно, отримує лікування, йому переносять зворотний виліт, і фінансових витрат турист не несе. У готелі його годують і напувають, про це подбали сторони, які приймають.

"Екскурсії проводитимуться з підвищеними заходами безпеки... Те, що ми бачили, коли були в Туреччині - в автобусах сидять через один - одна людина на сидіннях, якщо це, звичайно, не сім'я. Тобто, соціальна дистанція зроблена так, щоб зменшити ризик зараження потенційного", - зауважив Рудич.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що також будуть перевіряти соціальну дистанцію в місцях екскурсій і обмежувати кількість людей на об'єктах масового скупчення, точно так само, як воно обмежене у спортзалах, СПА, де, в залежності від обсягу, висять наклейки, на яких показується, скільки людина може одночасно займатися в залі та спортзалі.

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Він також підкреслив, що з собою в поїздку не потрібно брати ніяких додаткових документів або медичну картку. Ніхто не буде їх питати.

При цьому, він рекомендує взяти з собою базовий набір:



паспорт;



телефон, на якому є гроші на рахунку і який працює в роумінгу;



страховку;



гроші у двох варіантах: готівкою і на банківській картці;



туристам з дітьми - дозвіл на вивезення дитини.



"Я сподіваюся, що буде відкриватися сполучення між країнами. Просто всі країни зацікавлені в тому, щоб їх кордон перетинали здорові люди. Будуть просто тестування проводитися частіше. Сподіваюся, воно буде дешевше. Ми ось зараз працюємо над тим, щоб здешевити тестування і спростити процедуру тестування, щоб це було на кожному розі. Як почистив зуби - пройшов тест, полетів до Туреччини", - сказав Рудич.

Нагадаємо, для українських туристів відкрито вже 39 напрямків.

Також нагадаємо, у МЗС назвали умови в'їзду в найпопулярніші серед українських туристів країни.