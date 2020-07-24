Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
“Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности”, — заявил Мишустин в пятницу на заседании Кабинета министров РФ.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.
Как сообщал УНН, самыми популярными странами с точки зрения путешествий для украинцев, исходя из данных интерактивной карты МИД, является Венгрия, Турция и Россия.