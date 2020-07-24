Росія відновить міжнародне авіасполучення з 1 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Росія відновлює міжнародне авіасполучення з 1 серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Прийнято рішення про відновлення міжнародного авіасполучення, при цьому ми керуємося епідеміологічною обстановкою, показниками захворюваності, принципами взаємності", - заявив Мішустін в п'ятницю на засіданні Кабінету міністрів РФ.
Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова також заявила, що Росія з 1 серпня відновить авіасполучення зі столицею Великої Британії, низкою міст Туреччини і Занзібаром в Танзанії.
Як повідомляв УНН, найпопулярнішими країнами з точки зору подорожей для українців, виходячи з даних інтерактивної карти МЗС, є Угорщина, Туреччина і Росія.