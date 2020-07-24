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19 березня, 18:42 • 54708 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 106091 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103518 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118967 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 125162 перегляди

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Ексклюзив
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Росія відновить міжнародне авіасполучення з 1 серпня

Росія відновить міжнародне авіасполучення з 1 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Росія відновлює міжнародне авіасполучення з 1 серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Прийнято рішення про відновлення міжнародного авіасполучення, при цьому ми керуємося епідеміологічною обстановкою, показниками захворюваності, принципами взаємності", - заявив Мішустін в п'ятницю на засіданні Кабінету міністрів РФ.

Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова також заявила, що Росія з 1 серпня відновить авіасполучення зі столицею Великої Британії, низкою міст Туреччини і Занзібаром в Танзанії.

Як повідомляв УНН, найпопулярнішими країнами з точки зору подорожей для українців, виходячи з даних інтерактивної карти МЗС, є Угорщина, Туреччина і Росія.

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